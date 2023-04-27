Житель Самарской области украл деньги из игрового аппарата с мягкими игрушками

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани парень украл деньги из игрового аппарата с мягкими игрушками. Аппарат находится в помещении продуктового супермаркета на улице Хвалынской.

— В конце сентября 2022 года представитель индивидуального предпринимателя, который занимается эксплуатацией развлекательного оборудования, заявил о материальном ущербе в 4 тысячи рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пропажа обнаружилась при очередной инкассации. Видимых повреждений ящика не было. При более детальном осмотре автомата эксперт обнаружил, что купюроприемник был отогнут. Через небольшую щель и была совершена кража.

На запись с камеры видеонаблюдения попал молодой человек, оперативники узнали в нем безработного местного жителя, ведущего антиобщественный образ жизни. Вором оказался не судимый 22-летнего парня. Так он хотел поправить свое тяжелое финансовое положение.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, его обвиняют в краже с незаконным проникновением. Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд. Материальный ущерб парень возместил полностью.

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