Чиновники самарского минтранса попали под уголовное дело

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появилась информация о новом уголовном деле в отношении чиновников. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно опубликованной информации, Советский МСО СУ СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных руководителей регионального министерства строительства. Их подозревают в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Дело возбудили по результату прокурорской проверки. Ущерб региональной казне составил 30 миллионов рублей.

Нарушение выявили в ходе исполнения государственного контракта на разработку интеллектуальной транспортной системы Самара-Тольятти. Подрядчик выполнил условия контракта, но заказчик отказался оплачивать работу.

Напомним, не так давно разгорелся еще один скандал. Правоохранители направили в изолятор Николая Плаксина - министра строительства региона.