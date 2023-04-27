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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:53

Чиновники самарского минтранса попали под уголовное дело

Появилась информация о коррупционном скандале
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появилась информация о новом уголовном деле в отношении чиновников. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно опубликованной информации, Советский МСО СУ СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных руководителей регионального министерства строительства. Их подозревают в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Дело возбудили по результату прокурорской проверки. Ущерб региональной казне составил 30 миллионов рублей.

Нарушение выявили в ходе исполнения государственного контракта на разработку интеллектуальной транспортной системы Самара-Тольятти. Подрядчик выполнил условия контракта, но заказчик отказался оплачивать работу.

Напомним, не так давно разгорелся еще один скандал. Правоохранители направили в изолятор Николая Плаксина - министра строительства региона.