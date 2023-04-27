В Самарской области на участке трассы М-5 «Урал» организовали реверсивное движение

На участке проводят восстановительные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на участке трассы М-5 «Урал» в Жигулевске ограничена пропускная способность. На территории выполняют работы по восстановлению покрытия.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», работы проводят на 960-м километре федеральной трассы. На участке организовали реверсивное движение. В течение дня возможны затруднения движения транспорта. Специалисты просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Необходимо соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

Напомним, в областной столице объявили торги на инженерных изыскания и подготовку проекта для строительства Южной обводной дороги.