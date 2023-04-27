Бывший работник стройки украл водосточные трубы в Самарской области

Тольяттинца подозревают в причастности к аналогичным преступлениям.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ставропольском районе Самарской области бывший работник стройки украл металлические изделия. Похищенные элементы водоснабжения и водоотведения нашли рядом с пунктом приема лома.
— О пропаже с территории строящегося ресторана в селе Хрящевка сообщил 40-летний местный житель. Он оценил причиненный ущерб в 125 463 рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения похитителем оказался мужчина, который ранее работал на территории комплекса. Рядом с одним из пункты приема металлического лома полицейские обнаружили похищенные элементы водоснабжения и водоотведения.
Бывшего работника, ранее не судимого 55-летнего жителя Тольятти доставили в отдел полиции. Как выяснилось, рано утром он пришел на территорию архитектурного комплекса, открутил крепеж водоснабжения строящегося ресторана и похитил водосточные трубы, закрепленные на одной их внешних стен ресторана.
Похищенное имущество мужчина пытался сдать на пункт приема металла, но работник скупки от сделки отказался. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Тольяттинца подозревают в причастности к аналогичным преступлениям, он заключен под стражу.
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