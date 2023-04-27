«Ночь военно-исторических музеев» пройдет в рамках антифашистского фестиваля в Самарской области

В этот день основные экспозиции можно будет посетить бесплатно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 мая, с 18:00 до 23:00 в Самарской области в рамках международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» пройдет «Ночь военно-исторических музеев». Об этом сообщили в правительстве региона.

В этот день основные экспозиции музейно-выставочных организаций Самарской области можно будет посетить бесплатно. К акции присоединятся исторический парк «Россия – моя история», военно-исторический музей, музей Рязанова, парковый комплекс истории техники им Сахарова, краеведческий музей Сызрани.

Помимо них, жители региона смогут бесплатно посетить музей истории Отрадного, историко-краеведческий музей Волжского имени Юшкина, историко-краеведческий музей им. Русяева, борский краеведческий музей, музей-панораму «Огненная дуга», а также Сергиевский историко-краеведческий музей.

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