Бесплатный онлайн-курс «Профессия-предприниматель 2.0» пройдет в Самарской области

Для общения с наставниками будет действовать чат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдет бесплатный онлайн-курс «Профессия-предприниматель 2.0» для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. Участвовать в нем могут действующие предприниматели и самозанятые, а также те, кто еще только думает о собственном бизнесе.

Онлайн-курс состоит из 10 занятий с опытными бизнес-экспертами. Они помогут найти или доработать бизнес-идею, а также построить план реализации. Для общения с наставниками будет действовать чат.

Каждый упакованный бизнес-проект поддержат на этапе старта и развития, а самые успешные идеи получат рекламную кампанию и выходы на широкую аудиторию. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе создаются все необходимые условия для успешного старта молодых предпринимателей. Актуальные инструменты поддержки можно получить в центре «Мой бизнес». Работу курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

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