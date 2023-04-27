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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:31

В Самарской области работать вахтовым методом готовы только 6% жителей

Специалисты опросили местных жителей
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о желании соискателей

Специалисты рассказали о желании соискателей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области немногие жители готовы работать вахтовым методом. Специалисты провели опрос среди соискателей.

По информации службы исследований hh.ru, исследователи проанализировали более 5 миллионов резюме, чтобы выяснить, кто готов отправиться на вахту. Только 6% респондентов из Самарской области согласны на такой метод работы. Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотки, там на вахту согласны 20,6% респондентов.

На втором месте соискатели Ямало-Ненецкий АО – 18,2% соискателей. На третьем месте – Забайкальский край.