В Самарской области работать вахтовым методом готовы только 6% жителей

Специалисты рассказали о желании соискателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области немногие жители готовы работать вахтовым методом. Специалисты провели опрос среди соискателей.

По информации службы исследований hh.ru, исследователи проанализировали более 5 миллионов резюме, чтобы выяснить, кто готов отправиться на вахту. Только 6% респондентов из Самарской области согласны на такой метод работы. Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотки, там на вахту согласны 20,6% респондентов.

На втором месте соискатели Ямало-Ненецкий АО – 18,2% соискателей. На третьем месте – Забайкальский край.