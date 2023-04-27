Дополнительные поезда пойдут из Самары в Москву и Санкт-Петербург на майские праздники

По прогнозам специалистов, наибольший пассажиропоток будет 28 апреля и 5 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На период майских праздников, с 27 апреля по 9 мая 2023 года, дополнительные поезда будут курсировать из Самары по самым востребованным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Так, жители Самары смогут доехать до Москвы, Адлера и Санкт-Петербурга. По прогнозам специалистов АО «ФПК», наибольший пассажиропоток будет 28 апреля и 5 мая, а обратная дорога придется на 8 и 9 мая.

Оформить проездные документы и узнать подробнее о графике движения поездов и стоимости билетов можно в железнодорожных кассах и на официальном сайте ОАО «РЖД». Всего в майские праздники со станций Куйбышевской железной дороги отправится 10 дополнительных поездов, которые совершат 47 пассажирских рейсов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.