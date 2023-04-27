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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:08

В Самаре могут застроить поселок Зубчаниновка высотками

Постановление опубликовано на сайте мэрии
Алена ПРОВКИНА
На территории построят жилые дома

На территории построят жилые дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре опубликовано постановлении о разрешении строительства в поселке Зубчаниновка Кировском районе. На территории могут появится высотные здания.

Согласно опубликованному документу, на территории, общей площадью более 83 тысяч кв.м., могут появиться жилые дома с парковкой. Застройку могут провести на улице Магистральной. При этом, количество парковочных мест – 0,5 на квартиру. Ранее горожане уже поддерживали проект застройщика. ООО «Сокол-2» обратился в мэрию и получил разрешение на строительство.

На двух участках, площадью 54 634 и 28 996 кв.м., планируют построить высотки. При этом, горожане были против малого количества парковочных мест.