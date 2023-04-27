В Самаре могут застроить поселок Зубчаниновка высотками

На территории построят жилые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре опубликовано постановлении о разрешении строительства в поселке Зубчаниновка Кировском районе. На территории могут появится высотные здания.

Согласно опубликованному документу, на территории, общей площадью более 83 тысяч кв.м., могут появиться жилые дома с парковкой. Застройку могут провести на улице Магистральной. При этом, количество парковочных мест – 0,5 на квартиру. Ранее горожане уже поддерживали проект застройщика. ООО «Сокол-2» обратился в мэрию и получил разрешение на строительство.

На двух участках, площадью 54 634 и 28 996 кв.м., планируют построить высотки. При этом, горожане были против малого количества парковочных мест.