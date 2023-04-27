Жителей Самарской области приглашают на открытие сезона в этнопарке «Дружбы Народов»

В программе запланированы мини-экскурсии в национальных подворьях. Фото: АО "Самарская ППК"

В воскресенье, 30 апреля, с 11:00 до 20:00 электропоезда довезут жителей Самарской области до этнопарка «Дружбы Народов», где каждый может присоединиться к праздничной программе, посвященной открытию нового сезона в этнопарке.

— В программе запланированы мини-экскурсии в национальных подворьях, на площадках спортивного направления пройдут этно-тренировки, мастер-класс по стрельбе из лука и йога, — рассказали в Самарской пригородной пассажирской компании.

Помимо этого, на детских площадках будут игры, танцы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. На площадке танцевального и музыкального направления состоится мастер-класс и квиз по национальным танцам, предусмотрена музыкальная развлекательная площадка с исполнением песен и танцев.

А на гастрономической площадке все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению и дегустации плова, а также в национальных чайных церемониях. Будет и ярмарочное представление с подарками и призами, открытие сувенирной лавки. А в 18:30 пройдет розыгрыш сертификатов на бесплатное посещение «Волжских терм» и электросамовара.

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