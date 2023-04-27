Количество авиарейсов из Самары в Москву и Санкт-Петербург увеличится летом 2023

Частота полетов увеличивается в северную столицу страны до трех. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В летние месяцы в расписании международного аэропорта Курумоч станет больше авиарейсов из Самары в Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

— С 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество ежедневных рейсов в Москву до восьми, а авиакомпания «Победа» – до двух, — говорится в сообщении.

А вот больше самолетов начнет летать в Санкт-Петербург благодаря авиакомпании «Россия». Так, частота полетов увеличивается в северную столицу страны до трех.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, Москва и Санкт-Петербург являются наиболее популярными направлениями. В три аэропорта столицы летом запланировано до 107 рейсов в неделю, в Санкт-Петербург – до 44.

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