Самарские ученые разработали наноматериал для гибких солнечных батарей

Ученые разработали наноматериал. Фото: Самарский университет/ Анастасия Короткова

В Самарской области ученые совместно со специалистами из Саудовской Аравии и Индии разработали наноматериал для гибких солнечных батарей. Он также подойдет для «умной» одежды.

По информации пресс-службы СНИУ им. Королева, молодые ученые вуза изготовили опытные образцы тонких нанострктурированных полупроводниковых пленок. Их можно будет использовать при создании высокочувствительных фотодетекторов и систем мониторинга. В перспективе материал могут использовать для производства гибких солнечных батарей, которые можно будет крепить прямо на одежду, рюкзаки, палатки и другие вещи.

Проект победил в конкурсе Президентской программы РНФ. При разработке самарские ученые сотрудничали с учеными из Саудовской Аравии и Индии.