Водитель «УАЗ Патриот» сбил велосипедиста в Самарской области

С места происшествия мужчину-велосипедиста госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 26 апреля, в 10:20 в городе Чапаевск Самарской области 33-летний водитель автомашины «УАЗ Патриот» сбил велосипедиста.

— Мужчина ехал по улице Советской в направлении улицы Максима Горького. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 106, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там автомобилист наехал на 40-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении и стал поворачивать налево. При этом он не предоставил автомобилю преимущество в движении.

С места происшествия мужчину-велосипедиста госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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