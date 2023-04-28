78 лет спустя: самарские нефтепереработчики написали Диктант Победы. Фото: Лариса Гусева

27 апреля сотрудники Куйбышевского НПЗ приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». Вместе с ними проверили свои знания ученики Роснефть-классов.

Диктант «писали» в заводском конференц-зале. Чтобы выяснить, хорошо ли усвоены уроки истории, участники за 45 минут ответили на 25 вопросов: 10 открытых и 15 с вариантами. Где-то нужно было вставить пропущенноее слово в тексте, где-то - назвать автора поэмы, посвященной войне.

Нефтяники и их подрастающая смена справились с заданиями. Все участники получили сертификаты, а результаты испытания они узнают спустя некоторое время на сайте диктантпобеды.рф.