Работники ОДК-Кузнецов поучаствовали в Диктанте Победы

Сегодня ОДК-Кузнецов обеспечивает боеготовность дальней авиации воздушно-космических сил России. Фото: пресс-служба ОДК-Кузнецов

Сотрудники предприятия ОДК-Кузнецов приняли участие в международном историческом диктанте, посвященном событиям Великой Отечественной войны. Свои знания проверили десятки «кузнецовцев».

Во время Диктанта Победы работники письменно ответили на вопросы, связанные с историей, литературой и кино о Великой Отечественной войне. В течение 45 минут нужно было ответить на 25 вопросов и выполнить задания.

— Коллектив особо гордится историей достижений наших старших коллег, поэтому патриотические мероприятия особенно тепло встречаются работниками. «Кузнецовцы» по-прежнему своим трудом служат Родине, — отметил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Сегодня ОДК-Кузнецов обеспечивает боеготовность дальней авиации воздушно-космических сил России, оснащает двигателями первую и вторую ступень отечественных ракет-носителей «Союз», индустриальные двигатели «НК» работают на газоперекачивающих станциях. Во время проведения Диктанта Победы работала выездная экспозиция заводского музея.

Также работники ОДК-Кузнецов участвовали еще в одном патриотическом мероприятии – библиоэкспедиции «Победный май». Работники предприятия рассказали о военной истории своих семей, прочитали стихи и отрывки из прозы о Великой Отечественной войне. Записанные видеоролики с участием «кузнецовцев» покажут во время празднования 9 мая на площади Куйбышева в Самаре.

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