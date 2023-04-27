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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:37

Губернатор Самарской области наградил победителей конкурса «Профессионал года»

В этом году конкурс проводится уже в 10-й раз
Ирина СИНЕГУБОВА
Всего в этом году победителями стали 66 профессионалов по 10 направлениям.

Всего в этом году победителями стали 66 профессионалов по 10 направлениям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 27 апреля, в Самарской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Профессионал года». Награды победителям вручил губернатор Дмитрий Азаров.

— Очень рад тому, что Самарская область по-настоящему богата профессионалами. Во многом именно ответственность за свое предприятие, свой трудовой коллектив, родных и близких людей является характерной чертой победителей конкурса, — отметил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что сейчас приходится работать в непростое время. По словам Дмитрия Азарова от каждого зависит победа в противостоянии информационной и экономической войне, а также беспрецедентных по своему масштабу санкций.

В этом году конкурс проводится уже в 10-й раз. В нем традиционно участвуют представители самых разных профессий. Всего в этом году победителями стали 66 профессионалов по направлениям: промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс, строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование, культура, соцобслуживание, физкультура и спорт.

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