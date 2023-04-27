Фестиваль «Театральная весна Островского» завершился в Самаре

Билеты на все постановки можно было приобрести по Пушкинской карте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершился фестиваль «Театральная весна Островского» в честь 200-летия великого русского драматурга, который проходил со 2 по 27 апреля 2023 года. В нем участвовало девять театров региона. С приветствием к зрителям фестиваля обратилась глава Самары.

— Пьесы Островского не теряют своей актуальности, сюжеты о жизни и нравах русского общества находят отклик в сердцах многих тысяч зрителей. Поэтому без его пьес невозможно представить репертуар российского театра, — сказала Елена Лапушкина.

Более трех тысяч зрителей посмотрели 12 спектаклей по пьесам писателя на разных театральных площадках. В день рождения Александра Островского в театре «Самарская площадь» зрители отметили юбилей классика вместе с артистами, посмотрели романсы 19 века и услышали рассказ о визите драматурга в Самару.

В мэрии отметили, что фестивальные спектакли проходили при полных залах. Билеты на все постановки можно было приобрести по Пушкинской карте.

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