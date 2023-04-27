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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:50

Фестиваль «Театральная весна Островского» завершился в Самаре

Более трех тысяч зрителей посмотрели 12 спектаклей по пьесам писателя
Ирина СИНЕГУБОВА
Билеты на все постановки можно было приобрести по Пушкинской карте.

Билеты на все постановки можно было приобрести по Пушкинской карте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершился фестиваль «Театральная весна Островского» в честь 200-летия великого русского драматурга, который проходил со 2 по 27 апреля 2023 года. В нем участвовало девять театров региона. С приветствием к зрителям фестиваля обратилась глава Самары.

— Пьесы Островского не теряют своей актуальности, сюжеты о жизни и нравах русского общества находят отклик в сердцах многих тысяч зрителей. Поэтому без его пьес невозможно представить репертуар российского театра, — сказала Елена Лапушкина.

Более трех тысяч зрителей посмотрели 12 спектаклей по пьесам писателя на разных театральных площадках. В день рождения Александра Островского в театре «Самарская площадь» зрители отметили юбилей классика вместе с артистами, посмотрели романсы 19 века и услышали рассказ о визите драматурга в Самару.

В мэрии отметили, что фестивальные спектакли проходили при полных залах. Билеты на все постановки можно было приобрести по Пушкинской карте.

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