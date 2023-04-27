Все больше самарцев боятся потерять работу из-за болезни

Самарцы боятся потерять работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели опрос среди местных жителей. Все больше горожан боятся потерять работу из-за болезни.

По информации группы «Ренессанс страхование», сильный стресс и тревожность заставляют каждого второго сотрудника уходить с работы. Больше половины жителей боятся потерять работу из-за возможных проблем со здоровьем. Так ответили 61% опрошенных. Многие признаются, что страх усилился с начала 2023 года, 17% респондентов испытывают перманентный стресс. Каждому третьему уже приходилось увольняться из-за проблем со здоровьем. 42% сотрудников считают, что причиной стал высокий уровень тревоги на работе.

По мнению 28% опрошенных, наличие ДМС с полным покрытием помогло бы сократить количество страхов и опасений. Каждого пятого успокоила бы обязательная компенсация полного курса лечения, в случае болезни.