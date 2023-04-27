Самарская область присоединилась к международной акции «Диктант Победы» в 2023 году

В этом году акция прошла в пятый раз Фото: правительство Самарской области

В 2023 году Самарская область традиционно присоединилась к акции «Диктант Победы». Мероприятие прошло в пятый раз. В регионе акция состоялась на 1200 площадках общей вместимостью более 50 тыс. человек. Центральной точкой стал региональный штаб комитета семей воинов Отечества Самарской области, расположенный на базе Окружного Дома Офицеров. Земляков, решивших проверить свои знания, приветствовали писатель Юрий Поляков и губернатор Дмитрий Азаров.

– Здесь собрались люди разных поколений, что очень радует. Но отдельно хочу отметить наших удивительных жен Героев. Рад видеть лица, которые хорошо знакомы не только мне, но и всей стране благодаря замечательному проекту «Жены Героев». Спасибо, что вы сегодня здесь - вдохновляете на новые подвиги, дарите уверенность в том, что Победа будет за нами, – обратился к жителям Дмитрий Азаров.

В рамках акции участникам нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Помимо этого, в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе.

Обращаясь к участникам контакта, писатель Юрий Поляков отметил, что сочетание двух слов «Диктант Победы» само по себе очень символично. Он напомнил им строки Анны Ахматовой из стихотворения «Мужество».

– Все понимали тогда, впрочем, как и сейчас, что борьба шла за нашу цивилизацию, за нашу культуру, язык, который является синонимом слова народ. Потому что без языка нет народа, – подчеркнул писатель.

Сегодня Юрий Поляков также проведет творческую встречу с жителями губернии. Она пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе».

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