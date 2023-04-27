В Самаре капитально отремонтируют 95 домов в 2023 году

Работы выполнит Фонд капремонта Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самаре приведут в порядок 95 домов. В них будет выполнен капитальный ремонт. Информация сообщается в постановлении городской администрации.

– Выполнить капремонт в общего имущества в многоквартирных домах, собственники которых не приняли решение о его проведении. Работами займется «Фонд капитального ремонта» Самарской области, – следует из документации.

Список домов, в которых будут выполнены работы, уже подготовлен. Все объекты расположены по улицам Алексея Толстого, Куйбышева, Кутякова, Самарская, Садовая, Ленинская, Братьев Коростелевых, Венцека, Галактионовская, Ленинградская, Максима Горького, Маяковского, Молодогвардейская, Пионерская, Некрасовская, Рабочая, Фрунзе и др.

Сроки проведения капремонта не сообщаются.

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