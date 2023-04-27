Число трансграничных переводов превысило досанкционный уровень

Уровень трансграничных переводов восстановился. Фото: https://ru.freepik.com/author/diana-grytsku.

Банковский сектор в России практически полностью восстановился от санкционных проблем. Своей статистикой по трансграничным переводам поделился ВТБ. По итогам первого квартала 2023 года розничные клиенты банка совершили 34 тысяч переводов за рубеж в мягких валютах, что на 40% превышает аналогичный показатель досанкционного периода.

За первый квартал 2023 года розничные клиенты совершили переводы за рубеж в мягких валютах на 11,6 млрд руб. Наибольшим интересом у пользователей сервиса ВТБ пользуются белорусские рубли, их доля в общем объеме валют дружественных стран составляет 45%. На втором месте - казахские тенге (37%), на третьем – китайские юани (13%). Доля остальных валют, которые клиенты банка переводят за рубеж, составляет 5%. Переводы сегодня доступны в 11 стран, перечень планируется расширить до 25.