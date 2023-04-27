Центр «Мой бизнес» Самарской области отметил двухлетие со дня образования

За два года команда центра проделала большую работу по развитию предпринимательства в регионе. Фото: министерство экономического развития СО

В этом году региональный центр «Мой бизнес» отметил двухлетие со дня образования. Главная бизнес-площадка региона появилась в 2021 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». А сегодня региональная сеть насчитывает 11 площадок, которые работают в каждом городском округе. В конце марта одна из них открылась в Жигулевске.

– Для всей команды областного правительства развитие бизнеса является абсолютным приоритетом. В каждом городском округе теперь есть свой Дом предпринимателя, а в Самаре работает региональный центр «Мой бизнес», который координирует общую работу и, в том числе, в его стенах работает вся инфраструктура поддержки предпринимательства, – отметил министр экономического развития региона Дмитрий Азаров.

Центры «Мой бизнес» стали по-настоящему Домами предпринимателя. Здесь они могут получить консультации, принять участие в бизнес-мероприятиях, узнать о мерах поддержки бизнеса.

В четверг, 27 апреля, в региональном центре состоялся день открытых дверей, посвященный двухлетию Дню предпринимателя. Здесь прошли консультации, онлайн-урок по финансовой грамотности, интерактивная лекция-экскурсия «Истории успеха предпринимателей Самары прошлых веков».

– За два года команда центра проделала большую работу по развитию предпринимательства в губернии. Желаю центру процветания, поддержки партнеров, – поделилась собственник АИН «ВИП Компания», руководитель проекта «Моя Ильинка» Татьяна Сырова.

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