Раскрыта мошенническая схема с фейковыми приложениями госкомпаний

Мошенники ищобретают все новые схемы обмана. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Зафиксирован новый сценарий мошенничества с инвестиционными приложениями от имени «госкомпаний», которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид.

О раскрытой схеме рассказал банк ВТБ. Мошенники создают инвестиционные приложения от имени госкомпаний. За установку приложения и регистрацию они обещают бонусы (в частности, акции компании). После прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени «менеджеров» и обещают высокие доходы от вложений.

Собеседников уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для «приманки» пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета. Когда «жертва» решает забрать свои деньги, лжеменеджеры тут же исчезают, а личный кабинет приложения перестает работать.

В этой схеме клиентов должна насторожить предлагаемая высокая доходность за короткий период, легкая и простая идентификация при регистрации в инвестиционном приложении, а самое главное - вывод средств на стороннюю карту, а не банковский счет.

По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, мошенники стали использовать «биржи» аренды анонимных номеров для регистрации в социальных сетях, мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков или других организаций. В марте доля звонков в мессенджеры превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендных номеров. Еще одним трендом у злоумышленников стало использование подменных номеров MVNO-операторов.

Банк рекомендует блокировать абонентские номера, которые используются на «биржах», и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт.