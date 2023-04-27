Сегодня состоялась премьера научно-фантастического сериала

Вот так выглядит Ева в фильме. Фото: МегаФон.

На «Кинопоиске» вышел первый сезон научно-фантастического анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время». Сериал создан с использованием игрового движка Unreal Engine 5. Эти технологии позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете.

Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio. Авторы сценария и режиссеры сериала — Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio. Все мужские роли в сериале сыграл актёр в костюме Motion Capture Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.

Фильм снят при участии оператора связи МегаФон.

- Ева — виртуальный помощник нашей компании. У нее есть визуальный образ. Мы решили попробовать использовать его в инновационном формате. Через сериал мы хотим создать вокруг виртуального помощника свою киновселенную, «очеловечить» технологию, добавить эмоций, — рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура.