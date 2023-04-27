Дополнительный транспорт пустят к стадиону «Солидарность Арена» в Самаре 29 апреля 2023 года

Власти увеличат число трамваев и автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 29 апреля 2023 года, к стадиону «Солидарность Самара Арена» пустят дополнительный общественный транспорт. Такая мера принята для удобства болельщиков, которые придут на матч «Крыльев Советов» и «Зенита». Напомним, игра начнется в 15:00. Информацию сообщили в мэрии Самары.

В частности, в городе увеличат число трамваев №5, 11, 12 и 25. Они будут ждать горожан после матча на конечной остановке «Самара Арена». А к остановке «ул. Алма-Атинская» приедут дополнительные автобусы №1, 23, 34, 41, 47. Они доставят пассажиров в сторону проспекта Кирова.

Добраться до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи можно будет на автобусах №1, 67. Они будут ждать болельщиков у остановки «Ул. Дальняя».

Отмечается, что перекрывать автодороги на территории, примыкающей к стадиону, не будут.

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