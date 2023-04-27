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НовостиОбщество27 апреля 2023 15:01

В Самаре состоится показ одежды, созданной методом апсайклинга

Коллекцию представит участник Межвузовского акселератора
Полина КАРПОВА
Новую жизнь старым вещам подарили студенты Самарского университета

Новую жизнь старым вещам подарили студенты Самарского университета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 мая 2023 года в «Точке кипения» Самарского университета состоится показ одежды, созданной методом апсайклинга. Коллекцию представит участник Межвузовского акселератора – команда студентов вуза. Они создали собственный проект «Cutout», в рамках которого подарили старым вещам новую жизнь.

Одежда участников проекта «Cutout» отличается экологичностью. Молодые люди также стараются сохранить исходный вид и форму вещи, используя различные виды тканей и аксессуары.

– Во время презентации наших работ зрители познакомятся со всеми участниками команды «Cutout», узнают о личном вкладе в проект каждого их них. Мы отразим все преимущества творческого подхода к «новому прочтению» вещей, а также покажем, как можно носить апсайклинг-одежду в повседневной жизни, – рассказал основатель проекта Любовь Ячная.

Начало показа – в 17:00.

Напомним, Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. В его рамках студенты бесплатно обучаются основам ведения предпринимательства и претендуют на грантовую поддержку на развитие своего проекта. А в центре «Мой бизнес» они могут получить поддержку, связанную с регистрацией своего дела, выбором налогообложения и другими вопросами.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». За нее на уровне губернии отвечает областное министерство экономического развития и лично министр Дмитрий Богданов.

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