В Самаре состоится показ одежды, созданной методом апсайклинга

Новую жизнь старым вещам подарили студенты Самарского университета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 мая 2023 года в «Точке кипения» Самарского университета состоится показ одежды, созданной методом апсайклинга. Коллекцию представит участник Межвузовского акселератора – команда студентов вуза. Они создали собственный проект «Cutout», в рамках которого подарили старым вещам новую жизнь.

Одежда участников проекта «Cutout» отличается экологичностью. Молодые люди также стараются сохранить исходный вид и форму вещи, используя различные виды тканей и аксессуары.

– Во время презентации наших работ зрители познакомятся со всеми участниками команды «Cutout», узнают о личном вкладе в проект каждого их них. Мы отразим все преимущества творческого подхода к «новому прочтению» вещей, а также покажем, как можно носить апсайклинг-одежду в повседневной жизни, – рассказал основатель проекта Любовь Ячная.

Начало показа – в 17:00.

Напомним, Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. В его рамках студенты бесплатно обучаются основам ведения предпринимательства и претендуют на грантовую поддержку на развитие своего проекта. А в центре «Мой бизнес» они могут получить поддержку, связанную с регистрацией своего дела, выбором налогообложения и другими вопросами.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». За нее на уровне губернии отвечает областное министерство экономического развития и лично министр Дмитрий Богданов.

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