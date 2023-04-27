Легковой автомобиль вспыхнул на ул. Антонова-Овсеенко в Самаре

От машины шел густой дым. Очевидцы полагают, что она выгорела дотла Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером в четверг, 27 апреля 2023 года, в Самаре произошло ЧП. На улице Антонова-Овсеенко загорелся легковой автомобиль. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы. Они также поделились кадрами с места происшествия.

– Говорят, что машина загорелась сама. На месте работали пожарные службы, – поделились самарцы.

На видеозаписи видно, что от легковушки шел густой дым. Огонь бушевал под капотом автомобиля. Очевидцы предполагают, что машина все же выгорела дотла. О пострадавших не сообщается, как и о причинах возгорания.

На месте работали пожарные службы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, ранее подобное ЧП произошло в Самаре в январе 2023 года. Автомобиль загорелся на улице Золотухина в «Кошелеве». Рядом в этот момент находилась другая машина, однако ее вовремя успели оттащить.

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