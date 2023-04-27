Женщины стали чаще брать "Семейную" ипотеку. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Аналитики выяснили, какие категории заемщиков их выбирают разные программы ипотечного кредитования и типы недвижимости. А также узнали, как изменился портрет ипотечного заемщика с марта 2022 года.

В фокус аналитики попали сделки, проведенные Сбером на рынке первичного, вторичного, загородного жилья и индивидуального жилищного строительства. Отдельно проанализировали льготные программы: «Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека» и «Дальневосточная ипотека». В каждом сегменте изучили соотношение сделок, заключенных мужчинами и женщинами, возраст и доход заемщиков, а также регионы с наибольшей долей ипотек.

По «Семейной ипотеке» эксперты Домклик проанализировали семейное положение ипотечников, число детей и их средний возраст. Данные за март 2023 года сравнивались с показателями марта 2022-го. Исключение — «IT-ипотека», для которой в качестве сравнения был взят май 2022 года (момент запуска программы).

С 2022 года наибольшие изменения в портрете ипотечных заемщиков произошли, например, с точки зрения пола. Так, «Семейную» и «Дальневосточную» ипотеки стали больше брать женщины. Количество таких сделок, заключенных россиянками, выросло на 12,8% и 8,1% соответственно.