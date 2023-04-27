Мэрия разрешила Анатолию Давидюку застроить высотками крупный участок в Зубчаниновке

На участке планируется строительство домов с урезанным количеством парковок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары разрешили ООО «Сокол-2» застроить высотками крупную площадку в Зубчаниновке. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте мэрии.

– Предоставить ООО «Сокол-2» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, – следует из документации.

Площадки, о которых идет речь, расположены на улице Магистральной. Площадь одного участка составляет 54 634 квадратных метра, второго – 28 996 «квадратов». На них появятся высотные дома. Количество парковочных мест при этом составит 0,5 на квартиру.

Напомним, ранее проект застройки был вынесен на общественные обсуждения и получил одобрение горожан. Заявку застройщика поддержали 87 человек.

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