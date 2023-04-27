«Благодарные и верные друзья»: четвероногие «пенсионеры» самарского УФСИН ищут новую семью

Собаки уже отслужили установленный срок и вышли на пенсию. Фото: УФСИН Самарской области
Кинологи УФСИН Самарской области ищут новую семью для своих четвероногих друзей. Речь идет о служебных собаках, которые уже отслужили установленный срок и вышли на пенсию.
– Как правило, четвероногих питомцев берут на содержание сотрудники и ветераны УИС, а иногда граждане, любящие животных. Но и после передачи служебных собак в частные руки кинологи следят, как с ними обращаются, подчас дают профессиональные советы, – рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.
Четвероногие друзья готовы радовать членов новой семьи. Фото: УФСИН Самарской области
Сейчас «пенсионеры» готовы отправиться на заслуженный отдых. Соответствующий возраст наступил у шести собак. Все они – немецкие овчарки, которым очень нужна забота и спокойная жизнь.
Новый дом ищут шестеро собак. Фото: УФСИН Самарской области
Специалисты отмечают, собаки с благодарностью относятся к новым хозяевам и бдительно несут службу в частных домах, квартирах и на дачах.
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