Дмитрий Азаров выделил средства на улучшение жилищных условий семьям участников СВО из Самарской области

Поддержку окажут двум семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации Фото: правительство Самарской области

Две семьи военнослужащих из Самарской области получат средства на улучшение жилищных условий. Деньги будут выделены из резервного фонда. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

Одна из семей проживает в Большеглушицком районе. У супругов 9 детей, пятеро из которых уже взрослые. Один из них, Артем, отправился в зону спецоперации, чтобы защитить свою Родину. Семья защитника в последнее время живет в стесненных условиях и арендует жилье, хотя львиная часть доходов уходит на воспитание детей и обычные нужды. Жить у родственников нет возможности. С 2014 года они стоят в очереди на получение квартиры по договору соцнайма.

На заседании правительства было принято решение о выделении средств этой семье, которые будут направлены на покупку жилья. Часть из них предоставит район, в ход также пойдет маткапитал.

Вторая семья, которая также получит поддержку, проживает в Сызранском районе. Глава семьи Николай находится в зоне СВО, а его супруга Елена воспитывает двоих детей. Недавно к ним пришла большая беда: из-за пожара они остались без дома и были вынуждены переехать к родственникам. Об этом Елена рассказала главе региона, когда в начале года он осматривал производственную базу сызранской ГК «Криста».

Глава региона сообщил Елене, что постарается помочь ей в решении вопроса. А позднее в ходе поездки в зону СВО губернатор встретился уже с главой семьи Николаем. Дмитрий Азаров заверил бойца, что вопрос находится в отработке, варианты помощи обязательно будут найдены.

– Вы сегодня выполняете свой самый важный долг – защищаете нашу Родину. А мы обязательно поможем, подставим плечо, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Средства на покупку жилья семье также выделит муниципалитет. Помимо этого, оказать финансовую помощь готовы работодатели – АО «Тяжмаш» и ГК «Криста».

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