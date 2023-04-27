В Самаре адвокат и ее муж подозреваются в посредничестве во взяточничестве

Деньги якобы предназначались в качестве взятки сотрудникам полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвоката Самарской областной коллегии адвокатов заподозрили в посредничестве во взяточничестве. В отношении нее возбудили уголовное дело. Информацию сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствие полагает, что в марте 2023 года женщина пообещала жительнице Самары помочь в решении деликатного вопроса. Речь шла о непривлечении самарчанки к уголовной ответственности. За это подозреваемая попросила 600 тысяч рублей. Средства она якобы должна была передать сотрудникам областного ГУ МВД в качестве взятки.

27 марта 2023 года адвокат получила от женщины часть средств в размере 100 тысяч рублей. Сразу после этого ее задержали оперативники. По информации областного СУ СК, в деле также был замешан муж адвоката.

24 апреля 2023 года в отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Супруг подозреваемой арестован, сама женщина находится под домашним арестом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.