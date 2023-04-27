Глава СК РФ разберется в ситуации с обманутыми дольщиками проблемного дома в Управленческом

В региональном следственном комитете уже начали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с одной из проблемных долевок Самары. Речь идет о доме, строительство которого велось в Управленческом. Информацию сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Неприятную историю руководителю СК рассказала пенсионерка из Самарской области, которая является инвалидом-колясочником. По словам женщины, в 2008 году ее сын купил квартиру в строящимся МКД в рамках ДДУ. Однако застройщик в лице ООО «Активный капитал» работы так и не начал.

– Новый застройщик ООО «Самара-Бизнес» завершил строительство дома в 2015 году, объект сдали в эксплуатацию. Однако квартиры были выделены лишь части дольщиков. Права сына заявительницы и членов его семьи, в том числе и самой обратившейся женщины, на получение квартиры до настоящего времени не восстановлены, – пояснили в информационном центре СК РФ.

Отмечается, что региональный следственный комитет уже начал проверку по факту поступившей информации. Ее результаты находятся на контроле Александра Бастрыкина.

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