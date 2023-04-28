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НовостиОбщество28 апреля 2023 4:07

Резкие перепады температур ожидаются в Самарской области в мае 2023 года

Температура воздуха в конце месяца снизится до +11 градусов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Начало мая обещает быть жарким

Начало мая обещает быть жарким

Фото: Антон СЕНЬКО

В следующим месяце жителей Самарской области ждут резкие перепады температур. К такому выводу пришли синоптики Gismeteo. Они подготовили полный прогноз на май 2023 года. Рассказываем, какая погода придет в регион.

Согласно информации специалистов, начало месяца будет довольно жарким. 1 мая температура поднимется до +31 градуса, пройдут дожди. Правда, жара будет длиться недолго: уже на следующий день столбик термометра опустится до +19 градусов.

В дальнейшем температурные показатели будут варьироваться в пределах +18, +23 градусов. А 14 мая резко похолодает до +11. Такая погода продержится вплоть до 22 числа. После этого воздух в Самарской области вновь прогреется до +20.

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