Новые высотки планируется построить неподалеку от «МТЛ Арены» в Самаре

Проект застройки вынесен на публичные обсуждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут появиться новые высотные дома неподалеку от «МТЛ Арена». Информация следует из постановления, которое появилось на официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, заявитель просит согласовать строительство домов на улице Советской Армии. Стройка запланирована на двух участках общей площадью 2 475 квадратных метров.

Сейчас проект проходит публичные обсуждения. Они продлятся с 27 апреля по 18 мая 2023 года. Ознакомиться с информационными материалами можно в здании департамента градостроительства на улице Галактионовская, 132. Экспозиция будет открыта с 4 по 11 мая 2023 года.

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