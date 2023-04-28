Большинство самарцев любимыми летними блюдами назвали окрошку и шашлык

Лето без окрошки не представляют себе чаще самарцы старше 45 лет (55%). Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Исследование SuperJob и «Х5 Клуб» показало любимые сезонные блюда жителей Самары и их стоимость. Чаще всего горожане называют окрошку и шашлык.

Так, традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, а шашлыку – 38%. В качестве других летних хитов были названы кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а вот за шашлык выступили 45% мужчин и 30% женщин. Лето без окрошки не представляют себе чаще самарцы старше 45 лет (55%), а вот ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (41%).

По данным «Х5 Клуба», приготовление дома окрошки любителям делать ее на кефире обойдется в среднем в 712 рублей, а на квасе – в 728 рублей. Данные приведены из расчета на приготовление минимум 4 порций блюда.

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