Фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой» пройдет в Самаре в апреле 2023 года

Гостей ждет насыщенная программа. Фото: vk.com/pasha_nad_volgoy

29 и 30 апреля 2023 года в Самаре состоится фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой». Мероприятие пройдет в шестой раз по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Его организаторами выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского Самарской епархии и БФ «Спиридоновский – Никольский». Информацию сообщили в региональном правительстве.

Специальным гостем фестиваля станет обладательница самого высокого женского голоса в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, участница проекта «Голос» Светлана Феодулова. Гала-концерт с ее участием состоится 30 апреля в 17:00.

Все мероприятия пройдут в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией. Вход на фестиваль бесплатный.

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