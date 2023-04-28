Губернатор Самарской области встретился с известным писателем Юрием Поляковым

Юрий Поляков вместе губернатором осмотрели выставку «Легионы проклятых: бесславный путь предателей Родины». Фото: 2ГИС

В четверг, 27 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с известным писателем и общественным деятелем Юрием Поляковым.

Драматург отметил, что рад снова приехать в город, где ценят его творчество и ставят спектакли по его произведениям. Сейчас Поляков решил предложить Самарскому академическому театру драмы свою новую пьесу «В ожидании сердца».

Юрий Поляков приехал в Самару на творческую встречу с жителями в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе». В продолжении темы важности сохранения исторической правды Юрий Поляков вместе губернатором осмотрели военно-историческую выставку «Легионы проклятых: бесславный путь предателей Родины», которая представлена в ОДО.

С мая эта выставка будет представляться в различных муниципалитетах Самарской области. Глава региона вместе с Юрием Поляковым пообщались с патриотическими и творческими объединениями. Напомним, писатель является автором ряда известных произведений, среди которых «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Совдетство», сценарист фильма «Ворошиловский стрелок».

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