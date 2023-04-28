Самарцы заметили несколько вертолетов в небе над Волгой в конце апреля 2023 года

Горожане предполагают, что в городе идет репетиция ко Дню Победы. Фото: Алексей Жирухин / t.me/smrgrad

В конце апреля 2023 года жители Самары заметили в небе над Волгой несколько вертолетов. Об этом они сообщили в социальных сетях и поделились кадрами «авиашоу».

Горожане отмечают, что вертолеты летали не хаотично, а выстраивались в некую фигуру. В связи с этим они предположили, что в городе начались учения перед празднованием Дня Победы.

Напомним, в этом году в честь празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей Самары ждет насыщенная программа. В планах – проведение ряда тематических акций, мини-парады, кинопоказы под открытым небом, спортивные мероприятия.

А 9 мая 2023 года в Самаре традиционно состоится церемония возложения цветов, концерт «Песни Победы» и салют.

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