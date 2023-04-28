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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 5:28

В Самарской области пенсионер перепродал арендованный автомобиль

Арендатор ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.

Сейчас местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 61-летний житель Оренбургской области перепродал автомобиль, который взял в аренду. Причиненный материальный ущерб был оценен в 1 миллион рублей.

— Представитель организации, занимающейся сдачей автомобилей в аренду, в январе 2023 года заключил договор аренды, но по истечению его срока мужчина перестал выходить на связь и не вернул транспортное средство компании, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские нашли мужчину и задержали его в г. Бузулук. Оказалось, арендатор ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он уже успел перепродать автомобиль. Сейчас местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Полицейские предполагают, что мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

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