В Самарской области пенсионер перепродал арендованный автомобиль

Сейчас местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 61-летний житель Оренбургской области перепродал автомобиль, который взял в аренду. Причиненный материальный ущерб был оценен в 1 миллион рублей.
— Представитель организации, занимающейся сдачей автомобилей в аренду, в январе 2023 года заключил договор аренды, но по истечению его срока мужчина перестал выходить на связь и не вернул транспортное средство компании, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские нашли мужчину и задержали его в г. Бузулук. Оказалось, арендатор ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он уже успел перепродать автомобиль. Сейчас местонахождение похищенного транспортного средства устанавливается.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Полицейские предполагают, что мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.