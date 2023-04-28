Рыбак из Самарской области поймал необычную пучеглазую рыбу

По словам рыбака, вес судака составил около 4,5-5 килограммов
Фото: скриншот с видео
Житель Самарской области похвастался необычным уловом. Ему удалось выловить рыбу с глазами-телескопами. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях.
– Вот такие экземпляры попадаются перед завершением сезона. Думаю, по весу рыба примерно 4,5-5 килограммов, – поделился рыбак.
Самарцы в комментариях отметили, что мужчине удалось выловить судака. Одних удивила пучеглазая рыба, а другие отметили, что в этом нет ничего необычного.
– С глубины достали, вот у судака глаза и вылезли. Нормальное явление. Особенно, когда достаешь его зимой, – отмечают жители губернии.
Отметим, что самарские рыбаки нередко хвастаются богатым уловом. Одному из них недавно удалось вытащить из глубин огромного сома. Вес рыбы составил около 37 килограмм.
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