Рыбак из Самарской области поймал необычную пучеглазую рыбу

По словам рыбака, вес судака составил около 4,5-5 килограммов Фото: скриншот с видео

Житель Самарской области похвастался необычным уловом. Ему удалось выловить рыбу с глазами-телескопами. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях.

– Вот такие экземпляры попадаются перед завершением сезона. Думаю, по весу рыба примерно 4,5-5 килограммов, – поделился рыбак.

Самарцы в комментариях отметили, что мужчине удалось выловить судака. Одних удивила пучеглазая рыба, а другие отметили, что в этом нет ничего необычного.

– С глубины достали, вот у судака глаза и вылезли. Нормальное явление. Особенно, когда достаешь его зимой, – отмечают жители губернии.

Отметим, что самарские рыбаки нередко хвастаются богатым уловом. Одному из них недавно удалось вытащить из глубин огромного сома. Вес рыбы составил около 37 килограмм.

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