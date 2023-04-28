Прокуратура Самары объявила предостережения главам районов из-за плохого содержания проездов

Прокуроры посчитали недостаточными принимаемые органами местного самоуправления меры. Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура Самары предостерегла глав районов города о недопустимости нарушений при содержании внутриквартальных проездов. Надзорный орган контролирует этот вопрос.

— Мониторинг средств массовой информации и многочисленные обращения самарцев указывают на актуальной проблем, связанных с содержанием и ремонтом внутриквартальных проездов на территории Самары, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

На территории города расположено более 2 тысяч внутриквартальных проездов. Прокуроры посчитали недостаточными принимаемые органами местного самоуправления меры. Из-за этого некоторые проезды находятся в ненормативном состоянии.

Поэтому 26 апреля 2023 года исполняющий обязанности прокурора города объявил главам внутригородских районов Самары предостережения о недопустимости нарушения закона. Теперь должны быть приняты все меры, чтобы нарушений содержания проездов не было.

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