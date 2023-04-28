Жители Самарской области написали «Диктант Победы»

Участники акции отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне

В Самарской области прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». Написать диктант желающие могли в 1200 пунктов, развернутых на территории региона, которые вмещали в себя 50 тыс. человек.

Центральной площадкой акции в этом году стал Региональный штаб комитета семей воинов Отечества Самарской области, расположенный на базе Окружного Дома Офицеров Самарского гарнизона им. Ворошилова.

- Здесь собрались люди разных поколений, что очень радует. Но отдельно хочу отметить наших удивительных жен Героев. Рад видеть лица, которые хорошо знакомы не только мне, но и всей стране благодаря замечательному проекту «Жены Героев». Спасибо, что вы сегодня здесь - вдохновляете на новые подвиги, дарите уверенность в том, что Победа будет за нами, – обратился к присутствующим Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В мероприятии приняли участие жены мобилизованных и военнослужащих, участники СВО, «Волонтеры Победы», активисты «Молодой Гвардии», волонтеры фонда «Звезда и Лира», руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думы Александр Живайкин, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, Герой России Игорь Станкевич и другие. А гостем мероприятия стал писатель Юрий Поляков - автор известных произведений «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Совдетство», автор сценария к фильму «Ворошиловский стрелок» и многих других.

Чтобы написать диктант, нужно было ответить на 25 вопросов за 45 минут. Вопросы были про Сталинградскую и Курскую битвы, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыве блокады Ленинграда и других значимых событиях Великой Отечественной войны.