Квартиры для самарцев, проживающих в зоне строительства метро, закупят до конца апреля 2023 года

В зоне строительства находятся 170 объектов Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самаре продолжаются работы по переселению граждан, проживающих в зоне строительства станции метро «Театральная». О том, на каком этапе находится работа в настоящий момент, рассказали в правительстве Самарской области.

– На сегодняшний день соглашение об изъятии и выплате компенсации заключено более чем с половиной собственников. До конца апреля будет завершена покупка квартир для всех 69 нанимателей, – пояснили региональные власти.

Напомним, в зоне строительства находятся 170 объектов, нанимателями жилья муниципального фонда являются 69 человек. Согласно законодательству, собственники получат компенсацию на основе расчета рыночной стоимости помещения. Самарцы, проживающие по договорам соцнайма, получат муниципальное жилье.

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