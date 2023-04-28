В Самарской области с 28 апреля 2023 года введен запрет на посещение лесов

Данная мера принята в связи с высоким уровнем пожарной опасности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области запретили посещать леса и въезжать в лесные массивы на транспорте. Соответствующий запрет начал действовать с 28 апреля 2023 года. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Новые правила введены на территории 10 муниципальных районов: Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Шенталинского.

Запрет был введен из-за высокого уровня пожарной опасности – IV класс. Он будет действовать до 1 мая 2023 года включительно.

Напомним, из-за ранней весны в Самарской области сезон лесных пожаров был открыт уже в марте 2023 года. Тогда возгорание произошло в Шигонском районе. К началу апреля количество подобных ЧП превысило отметку в 200 возгораний. С 1 апреля 2023 года на территории губернии начал действовать особый противопожарный режим. Он введен до 14 мая.

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