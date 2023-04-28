Расписание движения электричек изменилось в Самарской области на майские праздники

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок. Фото: АО "Самарская ППК"

В дни майских праздников изменилось расписание движения электричек в Самарской области. О порядке движения пригородных поездов в связи с праздником весны и труда и Днем Победы сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 28 апреля и 5 мая электрички будут ходить по рабочему дню пятница, 29, 30 апреля, 6, 7, 8 мая – по выходному дню суббота, 1 и 9 мая – по выходному дню воскресенье, а 2 и 10 мая – по рабочему дню понедельник.

29 апреля и 6 мая назначается поезд № 7141 Самара (07:10) – Сызрань-1 (08:57). Он не будет курсировать 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая. Также 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (09:22) – Самара (11:13).

Еще 29, 30 апреля, 6, 7, 8 мая назначается поезд № 7145 Самара (18:32) – Сызрань-1 (20:13), а 1 и 9 мая он не будет курсировать. 1 и 9 мая назначили поезд № 7143 Самара (16:08) – Сызрань-1 (17:46), он не будет ходить 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая.

Помимо этого, 1 и 9 мая назначается поезд № 7144 Сызрань-1 (18:07) – Самара (19:53), он не будет курсировать 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая. 28 апреля, а также 1, 5 и 9 мая назначается поезд № 6743/6741 Бузулук(16:50) – Колтубанка (прибытие 17:23 - отправление 17:25) – Самара (20:13).

И 29 апреля, 2, 6, 10 мая назначается поезд № 6744/6742 Самара (06:50) – Колтубанка (прибытие 09:36 - отправление 09:38) – Бузулук (10:09). Он не будет ходить 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая.

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