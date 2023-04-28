В Самаре суд встал на сторону подрядчика, которого хотели включить в РНП

Разбирательства велись в отношении ООО «АТЛАНТ-СК» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одиннадцатый арбитражный суд Самарской области принял сторону подрядчика, которого региональный Минтранс хотел включить в Реестр недобросовестных поставщиков. Причиной разбирательств стали работы по капремонту дороги в Пестравском районе. Подробности сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Контракт стоимостью 109 085 226,73 рублей был заключен между Минтрансом и ООО «АТЛАНТ-СК» в июле 2021 года. Подрядчик должен был привести дорогу в порядок до 1 августа 2022 года. Однако работы были выполнены не полностью – компания столкнулась с некоторыми сложностями.

– Резко выросли цены на строительные материалы, некоторые производители перестали поставлять товары. ООО «АТЛАНТ-СК» дважды вносило аванс для закупки оборудования по электроосвещению, но его не поставляли, в связи с чем ремонтные работы были перенесены, – пояснили в Самарском УФАС.

Подрядчик сообщал заказчику, что для выполнения работ необходимо увеличить стоимость контракта. Сделать это планировалось после того, как проектная документация пройдет повторную экспертизу.

– Для прохождения экспертизы подрядчик запросил у заказчика доверенность и перечень необходимых документов. Однако их так и не предоставили, – делятся в антимонопольной службе.

В Самарском УФАС пришли к выводу, что компания действовала добросовестно, и не стали включать ее в РНП. Позицию службы поддержали суды двух инстанций.

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