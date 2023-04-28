Администрацию Промышленного района Самары обязали устранить выбоины на дороге

Администрация исполнила требования суда и устранила выявленные дефекты на дороге. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы обязали администрацию Промышленного района Самары устранить нарушения асфальтного покрытия на дороге, обеспечив тем самым безопасность дорожного движения.

— Были выявлены нарушения асфальтного покрытия на одной из значимых дорог города. Выбоины создавали угрозу для безопасности жизни и здоровья самарцев, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал администрацию района устранить нарушения. Было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. За неисполнение решения суда могла грозить административная и уголовная ответственность. Администрация исполнила требования суда и устранила выявленные дефекты на дороге.

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