Репетиции военного парада пройдут в Самаре 3, 5 и 7 мая 2023 года

По площади Куйбышева вновь пройдут парадные расчеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара начала подготовку к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне Дня Победы в городе традиционно пройдут репетиции военного парада. В региональном правительстве рассказали, на какие даты они запланированы.

3 мая на площади Куйбышева пройдет первая репетиция. Она начнется в 20:00, а перед этим, с 18:00 до 19:30, состоится концерт рамках программы Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю».

Парадные расчеты пройдут по площади Куйбышева в 20:00 5 мая. А 7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция, в которой будет задействована военная техника и полный состав парадных расчетов.

– В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен, – поясняют региональные власти.

Отмечается, что во время тренировок с 1-й очереди набережной реки Волги также будут производиться холостые залпы.

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