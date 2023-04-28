В Самаре преподавателя вуза поймали на продаже экзаменов за 6 тысяч рублей

В отношении педагога возбудили два уголовных дела. Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД на транспорте

Преподавателя одного из самарских вузов поймали на взятках от студентов. Педагог продавал экзамены студентам трех групп. Подробности сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

В центре внимания полицейских оказался 66-летний педагог. Выяснилось, что мужчина продавал экзамен за 6 тысяч рублей. «Сделка» была проведена со студентами трех групп, в результате чего преподаватель заработал 228 тысяч рублей.

– Также выяснилось, что преподаватель проставил в экзаменационную ведомость и в зачетные книжки студентов оценки без фактической проверки знаний, – поясняют в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении педагога возбуждено два уголовных дела – по статье 292 УК РФ «Служебный подлог» и по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Отмечается, оперативники проводили необходимые мероприятия при поддержке руководства университета. Сейчас ведется следствие.

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